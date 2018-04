Nylonschnur auf Mountainbike-Strecke gespannt

Ehrenkirchen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Schnur wohl von Freitag bis Sonntag auf der Mountainbike-Strecke gespannt gewesen. Zudem waren Nägel in einem auf der Strecke liegenden Baum angebracht, an denen sich Sportler auf Kniehöhe hätten verletzt können. Ein Anwohner hatte die Polizei am Dienstag nachträglich auf den Vorfall hingewiesen. Verletzte haben sich bislang nicht gemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizei Freiburg am Mittwoch.

Nicht zum ersten Mal wurden im Großraum Ehrenkirchen Fallen an Mountainbike-Strecken angebracht. «Wir haben ähnliche Vorfälle mehrfach im vergangenen Jahr erlebt», sagte eine Polizeisprecherin. Dabei konnte kein Täter ermittelt werden.