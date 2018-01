Nur gut gemeint

Das ändert sich jetzt mit dem Entgelt-Transparenzgesetz. Zumindest in der Theorie.

In der Praxis erinnern die neuen Regeln allerdings verdächtig an die Mietpreisbremse: gut gemeint statt gut gemacht. In den Genuss kommt nur, wer in einem größeren Betrieb arbeitet, der genug Mitarbeiter des anderen Geschlechts in vergleichbaren Tätigkeiten beschäftigt. Zudem hat es keine Folgen, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert. Es bleibt nur der Weg zum Arbeitsgericht. Das gilt auch für den Fall, dass tatsächlich eine Ungleichbehandlung vorliegt. Das Ergebnis ist wieder mal eine sehr bürokratische Regelung, die viele Fragen ungeregelt lässt. Ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Juristen und Unternehmensberater.

Ob das Gesetz den Frauen viel bringt, ist zu bezweifeln. Es könnte eher Unfrieden in die Betriebe hineintragen. In tarifgebundenen Firmen sollten die Entlohnungsregeln klar sein. Die sind für alle gleich. Die übrigen allerdings könnte es dazu bringen, systematischer darüber nachzudenken, statt Gehälter willkürlich aus dem Bauch heraus festzulegen. Das immerhin wäre ein Gewinn. Ansonsten kann man Frauen nur raten, sich eine Branche zu suchen, die gut bezahlt.