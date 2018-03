Nur einer will hoch

Die Volleyball-Bundesliga ist eine Gesellschaft für sich. Eine recht undurchlässige, in der nur noch der reinkommt, der das nötige Kleingeld hat. Und wer das hat, der bleibt da auch drin. Sportliche Qualifikationen sind da eher nebensächlich.So wird in der nächsten Saison – abgesehen vom Olympiastützpunkt Berlin – höchstens ein Team aus den beiden zweiten Ligen in die Beletage hochkommen: Die Gri...