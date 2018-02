Nur das Derby Nummer zwei

Ulm. Ein Derby zeichnet sich zunächst einmal durch die geografische Nähe aus. Brisanz erhält ein solches Nachbarschaftsduell durch das gegenseitige Abwerben von Spielern, eine Vergangenheit mit umkämpften und dramatischen Begegnungen sowie der Rivalität zwischen den beiden Fan-Lagern. Alles Faktoren, die das heutige Bundesliga-Spiel zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Ratiopharm Ulm (19 Uhr) nur zur Nummer zwei im schwäbischen Derby-Kalender machen.

Die Nummer eins ist das Duell der Ulmer gegen die Walter Tigers Tübingen – noch. Denn zum einen droht dem Team von Coach Mathias Fischer der Abstieg. Zum anderen haben die Tigers, wenn auch zum Teil nur knapp, ihre letzten 13 Spiele in Serie gegen Ulm verloren.

Dramatisches Playoff-Duell

Ganz anders die Ludwigsburger, die immer wieder für das Team von Trainer Thorsten Leibenath zum Stolperstein wurden. Den größten Coup der jüngeren Vergangenheit feierten die Riesen im Januar des letzten Jahres, als sie die bis dahin national ungeschlagenen Ulmer in der Pokal-Qualifikation besiegten und damit deren Traum vom Titelgewinn vorzeitig platzen ließen. Richtig dramatisch wurde es dann im Playoff-Viertelfinale, in dem Ulm als Erstplatzierter auf die achtplatzierten Ludwigsburger trafen.

Erst in Spiel fünf fiel die Entscheidung. Verständlich, dass Ulms Trainer Thorsten Leibenath angesichts der zurückliegenden Begegnungen sagt: „Die Atmosphäre gegen Tübingen ist immer noch ein wenig feuriger. Aber das Ludwigsburg-Derby war in den vergangenen Jahren das sportlich interessantere.“

Das letzte Aufeinandertreffen werden beide Seiten nicht so schnell vergessen. Im entscheidenden Spiel um den Halbfinaleinzug mussten Riesen-Trainer John Patrick und sein Spieler D.J. Kennedy nach zwei technischen Fouls beziehungsweise einer Unsportlichkeit vorzeitig den Innenraum der Arena verlassen und den Rest des Spiels auf einem Fernsehschirm im Presseraum verfolgen. Bereits zur Halbzeit legte Ludwigsburg (vergeblich) Einspruch gegen die Wertung der Partie ein (91:81 für Ulm).

Hinrundenspiel im Februar

Wegen einer Spielverlegung stehen sich die beiden Teams heute in der Nachholpartie des 15. Spieltags zum ersten Mal seit dem Playoff-Duell gegenüber. „Es ist ungewöhnlich, erst im Februar erstmals auf einen Gegner zu treffen“, sagt John Patrick, der am 29. Februar 1968 in einem Schaltjahr geboren wurde – und deshalb heute seinen 50. Geburtstag feiert. Das letzte Aufeinandertreffen hat für den Jubilar keine Bedeutung mehr: „Das spielt keine Rolle mehr. Wir haben uns mit den Schiedsrichtern im Sommer ausgesprochen. Alle Beteiligten haben die Sache abgehakt und schauen nach vorne.“ Sein Gegenüber Leibenath will der letzten Saison ebenfalls keine Bedeutung mehr beimessen: „Ich werde die Playoff-Serie nicht mehr groß thematisieren.“

Auch wenn das heutige Duell durchaus brisant ist, geht bei beiden Klubs der Blick schon ein wenig darüber hinaus. „Uns stehen große Wochen bevor, mit dem Derby gegen Ulm und den dann folgenden Partien gegen München und Oldenburg“, sagte Patrick. Ulm hat erst einmal ein spielfreies Wochenende, bevor Bamberg zu Gast ist. Am 17. März ist es dann wieder soweit – Tübingen kommt zur „Mutter aller Derbys“ nach Neu-Ulm. Voraussichtlich zum vorerst letzten Mal. Kommende Saison dürfte das Duell mit Ludwigsburg das schwäbische Derby Nummer eins sein.