Nur auf Zeit erwünscht?

In Zeiten des Pflegenotstands sind sie wieder hoch willkommen: Pflegekräfte aus dem Ausland. Am Tübinger Uniklinikum (UKT) begannen in den letzten vier Jahren 180 Beschäftigte aus anderen Ländern in der Krankenpflege. Das sagte Sibylle Jerger von der Stabsstelle Pflegeorganisation beim UKT-Vorstand am Freitagabend in der Alten Aula. „Wir werben gezielt an“, so die gelernte Krankenschwester und Be...