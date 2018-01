Nur auf Wunsch so richtig scharf

Stuttgart. „Namaste India“ heißt das Lokal, das Ramesh Taneja vor rund sieben Monaten am Berliner Platz eröffnet hat. Im „Namaste“, zu Deutsch „Ich grüße Dich“, bietet Taneja nordindische Küche an. Diese ist zwar reich an Gewürzen, aber weniger durch Schärfe wie in anderen Regionen Indiens geprägt. „Richtig scharf machen wir die Gerichte nur auf ausdrücklichen Wunsch unserer Gäste“, erzählt der 57-Jährige. Seine Bilanz nach sieben Monaten fällt positiv aus. Sowohl das Mittagsbuffet als auch das À-la-carte-Angebot am Abend würden gut angenommen, berichtet der Gastronom. Die Vorgängerlokale waren an dem Ort weniger erfolgreich.

Vor mehr als 30 Jahren hat sich Ramesh Taneja von Neu-Delhi aus auf den Weg gemacht. Er bereiste die USA und Europa. In Deutschland gefiel es ihm schließlich so gut, dass er blieb. Die erste Station war 1984 Frankfurt am Main, danach absolvierte er sechs Monate lang in Ulm einen Sprachkurs und fand schließlich 1986 in Stuttgart Arbeit.

Einige Jahre lang betrieb Taneja einen Kiosk im Stadtteil Vaihingen, bevor er 2009 in die Gastronomie wechselte und in Dürrlewang ein indisches Restaurant eröffnete. Mit dem „Namaste India“ ist er nun zusätzlich im Stuttgarter Zentrum präsent.

In seinem Lokal hat er die in indischen Restaurants oft überbordende und zum Kitschigen neigende Dekoration wohltuend dezent gehalten. Ein großes Wandbild, das idyllische Szenen mit Frauen bei der Feldarbeit zeigt, und etwas Holzdekor mit Ornamenten schaffen ein unaufdringliches indisches Flair. Zusammen mit den weiß gedeckten Tischen entsteht eine angenehme Atmosphäre.

Typisch für die nordindische Küche sind die Tandoori-Gerichte, die in einem speziellen Lehmofen zubereitet werden. Dazu gehören auch die indischen Brote Roti und Naan. Die Karte bietet eine große Auswahl an Curry-Gerichten mit Lamm-, Hähnchen- und Rindfleisch oder Fisch.

Aber auch für Vegetarier und Veganer gibt es viele Gerichte, vom typischen Linsengericht (Dal) über Weichkäse (Paneer) bis zu Gemüse. Die Hauptgerichte kosten zwischen elf und 18 Euro. Mitarbeiter der umliegenden Büros nutzen gern das Mittagsbüffet („All you can eat“) für 8,50 Euro. Rainer Lang

Info Kontaktdaten und weitere Infos findet man online über www.namaste-india-restaurant.com