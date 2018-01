Nun also doch: Der Abwehrchef stößt zum Team

Zagreb. Es war schon nach zwei Uhr in der Nacht auf Dienstag, als Christian Prokop zum Telefon griff und Finn Lemke zur Nationalmannschaft beorderte. Der Bundestrainer erreichte den 25-Jährigen auf Fuerteventura, wohin dieser erst am Tag zuvor mit seinem Verein MT Melsungen aufgebrochen war, um sich dort auf die Bundesliga-Rückrunde vorzubereiten.

„Nachdem ich in der Nacht die Videos vom Slowenien-Spiel angeschaut habe, habe ich Finn informiert“, sagte Prokop, der dafür Bastian Roschek aus dem Kader strich. Der Bundestrainer hatte vor der EM mit der Nominierung des Leipzigers und der damit verbundenen Ausbootung Lemkes für heftige Diskussionen gesorgt. Schließlich war der 2,10-Meter-Hüne eine der Entdeckungen der EM 2016 und hatte als Abwehrchef der „Bad Boys“ einen ganz entscheidenden Anteil am Titelgewinn gehabt.

„Fernab aller Eitelkeiten“

DHB-Vize Bob Hanning sieht den Schritt nicht als Fehlerkorrektur Prokops. „Gegen Slowenien hat unsere Abwehr in keiner Formation funktioniert. Wenn man jetzt keinen Wechsel macht, dann wäre es ein Fehler.“ Der Bundestrainer habe die Entscheidung alleine gefällt. „Das ist, was wir vom ihm erwarten können. Fernab aller Eitelkeiten tut er das, was am besten für die Mannschaft ist“, sagte Hanning.

Nach dem in der Defensive über weite Strecken schlechten Auftritt gegen Slowenien war Prokop klar, dass er Lemkes Größe und Erfahrung doch benötigt. So soll dieser heute im Endspiel um den Gruppensieg gegen Mazedonien (18.15 Uhr/ARD) mit seinen langen Armen dafür sorgen, dass möglichst wenig Anspiele zu den Kreisläufern kommen. Zum anderen macht er es mit seiner Größe den Rückraumspielern um den 37 Jahre alten Kiril Lazarov (HBC Nantes) schwer, über die Abwehr zu werfen.

Im deutschen Team wurde die Rückkehr des Abwehrchefs, der gestern von Fuerteventura aus erst nach Wien, und von dort aus nach Zagreb geflogen war, positiv aufgenommen. „Er ist ein großer Motivator“, sagte Tobias Reichmann, der mit Lemke in Melsungen zusammenspielt. „Mit Finn sind wir nochmal ein Stück variabler“, sieht auch Kapitän Uwe Gensheimer Prokops Entscheidung positiv.

Torhüter Andreas Wolff kommentierte die Rückholaktion des Bundestrainers auf seine Art: „Man muss sagen, dass er Eier hat, seine Entscheidung zu revidieren.“ Nun liegt es an Lemke, Prokop zu zeigen, dass der ihn vor zehn Tagen zu Unrecht aussortiert hat. Sebastian Schmid