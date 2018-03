Nummer 1 im Bezirk

In der Halbzeitpause des Heimspiels der Landesliga-Männer gegen Pfullingen II bekommen sie am Samstagabend in der Steinlachhalle den Meister-Wimpel überreicht: Die A-Junioren der Spvgg Mössingen sicherten sich den Titel in der höchsten Spielklasse des Bezirks Achalm-Nagold und sind damit nach der Bundesliga-Auswahl der JSG Echaz-Erms stärkste Mannschaft im Bezirk. Dabei war das Team der Trainer R...