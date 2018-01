Noch teurer, noch später

Stuttgart. Im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erlebt Bill Murray ein- und denselben Tag immer und immer wieder. Ein bisschen so muss sich auch Bahnchef Richard Lutz fühlen. Regelmäßig gibt es Hiobsbotschaften zum Bahnprojekt Stuttgart 21. Meist wird es teuer. Und teurer. Erst sollten die Baukosten 4,5, dann 6,5, dann 7,7 Milliarden Euro betragen. Seit der Aufsichtsratssitzung am Freitag ist klar: Die Gesamtsumme liegt nun offiziell bei 8,2 Milliarden inklusive eines Puffers von 500 Millionen. Zudem wird der Tiefbahnhof nicht 2021, sondern wohl erst 2025 eröffnet.

Auch die mit S 21 zusammenhängende Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wird teurer – das überrascht, hatte die Bahn doch stets verbreitet, auf der Alb schneller und günstiger voranzukommen. Die neue Prognose sieht nun 3,7 Milliarden statt 3,26 Milliarden Euro vor, die Fertigstellung verschiebt sich um ein Jahr auf 2022. Allerdings gibt es zur Strecke auch positive Nachrichten. „Es wurden erste grobe fahrplantechnische Überlegungen angestellt, die positiv verlaufen sind“, heißt es im Papier des Aufsichtsrats. Bedeutet: Die Strecke soll vor dem Tiefbahnhof für den Fernverkehr geöffnet werden. Wann dies passiert, will der Aufsichtsrat nicht genau terminieren.

Kostentreiber Anhydrit

Als Gründe für die steigenden Kosten und die Verzögerungen gibt die Bahn drei Faktoren an. Erstens die Fehleinschätzung bei der Bodenbeschaffenheit: Der Untergrund Stuttgarts ist mit Anhydrit durchzogen. Wenn dieses nass wird, verwandelt es sich in Gips, quillt auf und führt zu technischen Problemen. Projektgegner hatten früh genau davor gewarnt – und werden nun Jahre später bestätigt. Zweitens beruft sich die Bahn auf Preissteigerungen am Markt. Und drittens auf die Genehmigungsverfahren und den Artenschutz: Je länger ein Bau dauert, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Vorschriften ändern. Je mehr Änderungen, umso länger dauert die Planung und umso höher die Kosten. Ein Teufelskreis.

Die Entscheidungen des Aufsichtsrats gehen auf ein Gutachten der Gesellschaften PwC und Emch+Berger zurück. Dem zufolge ist es teurer, das Projekt abzubrechen, als es fortzuführen. Bei Einstellung der Bauarbeiten stünde Projektpartnern Schadenersatz zu, und Mittel müssten aufgewendet werden, um den alten Zustand herzustellen. Das sei wirtschaftlich nicht darstellbar, heißt es aus Bahn-Kreisen.

Wer für die zusätzlichen Kosten aufkommt, ist weiter unklar. Die Bahn, der Bund, das Land, die Stadt Stuttgart und der Flughafen hatten 2009 vereinbart, die Kosten aufzuteilen. Damals gingen sie von 4,5 Milliarden Euro aus – heute sind es schon 3,7 Milliarden mehr. Die Bahn will für die Mehrkosten die übrigen Projektbeteiligten in die Pflicht nehmen. Doch die lehnen das ab. Entsprechende Klagen sind eingereicht.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann verweist darauf, dass sich das Land nur im vereinbarten Rahmen an den Kosten beteiligen wird. „S 21 ist ein Projekt der Bahn, für das sich die Projektpartner freiwillig vertraglich verpflichtet haben, finanzielle Beiträge in festgelegter Höhe zu zahlen. Für das Land heißt das maximal 930 Millionen Euro. Der Kostendeckel gilt.“ Er sieht den Zeitpunkt des Ausstiegs als verpasst an. „Dieses Projekt ist und bleibt eine kapitale und folgenschwere Fehlentscheidung, die leider nicht durch Volksentscheid korrigiert wurde. Für einen Aus- oder Umstieg ist es jetzt zu spät.“

Projektgegner Eisenhart von Loeper vom Bündnis „Umstieg 21“ bezweifelt, dass den jetzigen Angaben vertraut werden kann. „Wir erwarten, dass die Politik sich nicht weiter mit dieser Salamitaktik der Eingeständnisse vorführen lässt“, fordert Loeper. Indem die Bahn alternative Konzepte wie das von „Umstieg 21“ propagierte ignoriere, lade sie die Politik dazu ein, den Steuerzahler abzuzocken. Ähnlich argumentiert auch die bahnpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Sabine Leidig: „Der Eigentümer Bahn muss die Notbremse ziehen.“ (mit dpa)