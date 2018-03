Noch keine Entscheidung im Streit um Esel & Co.

Stuttgart. Das Landgericht Stuttgart vertagte am Donnerstag seine Entscheidung zu der Frage, ob die 49 Jahre alte Eselstute Elisabeth und ihre Herde aus einem weiteren Esel, einem Pferd, zwei Ponys und drei Schafen tatsächlich eine 6000 Quadratmeter große, schützenswerte Wiese am Schopflocher Torfmoor zerstört haben.

Das Amtsgericht Kirchheim hatte die Wirtin des Landgasthofs «Albengel» dazu verurteilt, Elisabeth & Co. von der mageren Flachlandmähwiese zu nehmen und wegen «Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete» eine Strafe von 4900 Euro zu zahlen. Dagegen zog die Wirtin vor Gericht.

Grund für die Vertagung waren neue Anträge des Anwalts der Wirtin, die nach Angaben von Richter Reiner Skujat erst abgearbeitet werden müssen. Unter anderem beantragte der Anwalt eine Ortsbegehung am Torfmoor. Am 15. März geht das bizarre Berufungsverfahren weiter - ob dann aber eine Entscheidung fällt, ist mehr als fraglich.

Die Wirtin wehrt sich seit Jahren gegen das Verbot der Tierhaltung auf der Wiese, die aber aufgrund ihres Artenreichtums geschützt ist. Sie bleibe in jedem Fall bei den Tieren, sagte die Wirtin am Donnerstag in Stuttgart in die Kameras. Zur Not gebe es eben keinen Landgasthof mehr in der Ausflugsregion.

Der Streit um Esel & Co. läuft schon seit Jahren, erzeugte Aktenberge. Während die Wirtin behauptet, erst durch ihre kleine Herde sei am Schopflocher Torfmoor eine artenreiche Flachlandmähwiese entstanden, sagt das Landratamt in Esslingen genau das Gegenteil: Esel, Pferde, Ponys und Schafe hätten die einst wertvolle Wiese abgefressen und niedergetrampelt. Unter den Hufen der Tiere wachse jetzt nichts Schützenswertes mehr. Fortsetzung folgt.