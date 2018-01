Noch im Rahmen

Frankfurt. Der Euro ist so stark wie seit Ende 2014 nicht mehr. Es gibt mehrere Gründe für diese Entwicklung, die viele Ökonomen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Zum einen die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland und die deutlichen Verbesserungen in der Eurozone. Eine Währung ist Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung.

Auch die Aussicht auf eine erneute Große Koalition spielt eine Rolle. Zum dritten ist es die Erwartung auf wieder steigende Zinsen auch in Europa – was zum Teil schon passiert.

Exporteuren dürfte der erstarkte Euro weniger gefallen, weil er ihre Produkte in den Dollarländern verteuert. Allerdings produzieren viele Konzerne seit Jahren in den USA. Damit gehen sie Währungsschwankungen aus dem Weg. Im übrigen landen rund 60 Prozent der Ausfuhren deutscher Firmen in europäischen Ländern.

Umgekehrt kommt der starke Euro den Verbrauchern und den Firmen an den Tanksäulen entgegen. Er bremst den in Dollar gestiegenen Ölpreis. Und wer zum Urlaub in die USA reist bekommt heute deutlich mehr für sein Geld als vor einem Jahr.

Unter dem Strich bleibt die Entwicklung im Rahmen. Vor zehn Jahren kostete der Euro mehr als 1,60 Dollar. Einen idealen Wechselkurs gibt es nicht. Im Schnitt erwarten Ökonomen zum Jahresende wieder Entspannung. Aber Experten können halt auch daneben liegen.