Noch ein Satzsieg als Zugabe

Der TV Rottenburg hat in Vorbereitung auf seine zwölfte Bundesligasaison gegen den Schweizer Erstligisten Volley Luzern mit 4:1 (25:20, 25:17, 22:25, 25:18, 25:14) gewonnen. In der von der TSG Reutlingen ausgerichteten Partie sahen die 350 Zuschauer in der Oskar-Kalbfell-Halle ein nettes Testspiel und bejubelten den „Heimsieg“ ihres TVR.Eigentlich hätte der TVR drei Wochen vor Saisonstart (13. Ok...