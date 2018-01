«No Sweatpants»-Café lädt zum Jogginghosen-Wettbewerb

Stuttgart. Am 26. Januar findet in dem «No Sweatpants»-Café ein Wettbewerb um das schönste Stoffhosen-Outfit statt, wie Chef Stefan Gauß ankündigt - kurz nach dem Tag der Jogginghose am 21. Januar. Gauß: «Die Schmuddel-Garagen-Hobbyraum-Jogginghose wird da eher nicht zu sehen sein.» Eine örtliche Modeschule ist ihm zufolge mit im Boot.

Wer das schönste Outfit trage, gewinne 500 Euro. Damit sei er freilich auch im Café willkommen, sagt Gauß. An der Aktion darf jeder ohne Anmeldung teilnehmen. «Ich denke, dass es ganz sinnvoll ist, in einem Wettbewerb zu zeigen: Was ist eigentlich stylish?», sagte er. Das Café «Le Theatre» verbietet seinen Gästen normalerweise Bollerhosen mit dem Aushang «We say «No» to Sweatpants».