Niki landet wieder bei Lauda

Wien. Sein Horrorunfall auf dem Nürburgring am 1. August 1976 hat Niki Lauda zur lebenden Legende gemacht. Nun macht er mal wieder als Geschäftsmann Schlagzeilen: Die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki geht nach dem Willen des Gläubigerausschusses an den Airline-Gründer zurück.

Die sanierte Gesellschaft soll Ende März mit zunächst 15 Maschinen an den Start gehen und den neuen Namen Laudamotion tragen. Damit ist der im ersten Insolvenzverfahren angepeilte Deal mit dem britisch-spanischen IAG-Konzern hinfällig. Die einstigen Niki-Maschinen waren in den Wirren des Insolvenzverfahrens von Air Berlin in den Besitz der Lufthansa gekommen. Die teilte mit, dass man die Jets zu marktüblichen Konditionen abgeben werde.

Der 68-jährige Lauda hatte die Airlinie 2003 gegründet und war 2011 ausgestiegen. Die Rennfahrerlegende gilt als Kämpfer und Perfektionist sowie knallharter Rechner. Statt sich nach seinem Horrorunfall zu erholen, saß er 42 Tage später wieder im Cockpit. Lauda wurde dreimal Weltmeister der Königsklasse im Rennsport. Dem Wiener aus einer Industriellenfamilie gelang der Übergang in ein Leben als erfolgreicher Unternehmer.

Dunkelster Moment

Noch aktiv im Formel-1-Zirkus, gründete der begeisterte Pilot mit der Lauda Air seine eigene Fluglinie. Der wohl dunkelste Moment in Laudas Leben kam 1991, als eine Boeing 767 seiner Airline wegen eines technischen Fehlers über Thailand abstürzte und alle 223 Insassen starben. Die Fluglinie wurde Ende der 1990er Jahre an den Konkurrenten Austrian Airlines (AUA) verkauft, bevor Lauda 2003 mit Niki schon wieder eine eigene Flotte am Himmel kreuzen ließ.

Sein Markenzeichen als Aufsichtsratschef des Mercedes-Rennstalls und als Formel-1-Experte für RTL war die Kappe mit Sponsorenlogos. Das hatte einen pragmatischen Ursprung. Er trug die Kappe anfangs, damit sein blutverschmierter Verband beim Abnehmen des Helms nicht verrutschte. Die Narben seiner verbrannten Kopfhaut verbarg Lauda auch weiterhin unter der Schirmmütze. Lauda hat vier Söhne aus zwei Ehen.

Laut Experten wird er sich auf das touristische Geschäft konzentrieren. „Lauda wird auf das ursprüngliche Geschäftsmodell der Niki als Ferienflieger zurückgehen. Dabei wird er versuchen, die ohnehin schon günstige Kostenstruktur weiter zu verbessern“, sagte Gerald Wissel von der Hamburger Beratungsgesellschaft Airborne. Lauda habe im Vorfeld seines Angebots Gespräche mit Touristikanbietern geführt. Der deutsch-britische Touristik-Konzern Thomas Cook kündigte zum Neustart an, bei der neuen Gesellschaft größere Sitzkontingente zu buchen.

Die Entscheidung für Lauda dürfte bei den 1000 Niki-Beschäftigten nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen. Betriebsratschef Stefan Tankovits sieht allerdings positive Aspekte im nun nachgebesserten Angebot.