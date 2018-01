Nico Ihle darf vom Olympiasieg träumen

Ulm. Für die meisten Wintersportler ist der Olympische Wettkampf einer der schwersten ihres Lebens: Nicht nur, dass sie selbst ihre beste Saison-Leistung zeigen müssen, auch die versammelte Weltelite hat ja auf diesen Tag hintrainert, so dass die Konkurrenz noch größer ist als bei so manchem Weltcup oder einer Meisterschaft im Vorfeld, den man für eine gute Form bei den Winterspielen schon einmal sausen lässt. Umso skurriler ist die Situation für den deutschen Eisschnellläufer Nico Ihle: Bei der Europameisterschaft vor wenigen Wochen holte er hinter Pawel Kulischnikow und Denis Juskow über 1000 Meter die Bronzemedaille. Doch bei Olympia werden die beiden Russen nicht dabei sein. Sie wurden in der Vergangenheit des Dopings überführt und gehören somit nicht zu den 169 Athleten, die unter neutraler Flagge bei den Spielen vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang starten dürfen. Dasselbe gilt für den Weltjahresbesten Ruslan Muraschow, so dass Ihle drei der zehn besten Eisschnellläufer nicht in Südkorea zum Gegner haben wird.

„Ich bin froh, dass jetzt Athleten an den Start gehen, die mit fairen Mitteln kämpfen. Wie glaubwürdig sind Athleten wie Kulischnikow oder Juskow, die schon einmal gesperrt waren?“, sagte Ihle, der in Südkorea über 500 m und 1000 m auf Medaillenjagd geht. Neben der Frage, ob sich der Chemnitzer jetzt im Nachhinein auch um einen Europameistertitel betrogen fühlen muss, kommen beim besten deutschen Eisschnellläufer noch ganz andere Zweifel auf: „Was hätten wir für Platzierungen geholt, wenn diese Russen schon eher gesperrt worden wären?“, meinte Ihle, der bei den „Doping-Spielen“ von Sotschi 2014 Vierter über 1000 Meter geworden war.

Biathlon-Staffel gesprengt

Derweil sind durch die Reduzierung der russisch-stämmigen Olympia-Teilnehmer von ursprünglich 500 auf die nun 169 nominierten Athleten auch die Medaillenchancen der deutschen Biathleten gestiegen. Die Männer-Staffel um den Uhinger Simon Schempp wurde bei der Olympia-Generalprobe in Ruhpolding Vierter – knapp hinter Russland, das mit dem nun für Pyeongchang gesperrten Anton Schipulin angetreten war. Für die „Olympischen Athleten aus Russland“ sind jetzt nur noch zwei Männer und zwei Frauen gemeldet, so dass nur ein Start im Mixed möglich ist. In den Einzelentscheidungen wäre Schipulin ohnehin der einzige Medaillenkandidat aus seinem Land gewesen.

Auch das deutsche Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot hat einen Gegner weniger: Der EM-Zweite Fjodor Klimow steht ohne Partnerin Xenia Stolbowa da – auch sie wurde vom IOC ausgeladen. Dafür sind die Europameister Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow dabei. Es gibt also immer noch ein paar Russen, die es auf dem Weg zum anvisierten Olympiasieg zu schlagen gilt. Manuela Harant