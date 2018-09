Nicht verschlafen

„Mehr Jobs für eine Zukunft in Rottenburg!“ prangt auf teuren Plakaten der Rathausspitze. Welche Jobs meint sie? Fast jede dritte Arbeitsstelle (2017 genau 3858) ist in Rottenburg für geringfügig Beschäftigte, oft jüngere Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen und schlechter Bezahlung. Dies verschweigt die Rathausspitze und kümmert sich keinen Cent um eine bessere Bezahlung – diese brächte mehr Steuern und mehr Kaufkraft. Wo unterstützt die Stadt kleine Handwerksbetriebe mit Hilfe von überbetrieblichen Ausbildungsstätten? Wo gibt es eine Verpflichtung für große Betriebe, die sich hier niederlassen, Ausbildungsplätze für Jüngere anzubieten? Logistikunternehmen wie in Ergenzingen vernichten gute Ackerflächen (Hagner), aber sie schaffen weder gut bezahlte noch dauerhafte Arbeitsplätze. Die meisten neuen Arbeitsplätze seit 2011 sind nicht im produzierenden Gewerbe (67 Stellen), sondern in den Dienstleistungen (1290 Stellen) entstanden, also in Erziehung, Bildung, Pflege, innovativer Dienstleistung und Verwaltung. Für sie ist genug Fläche vorhanden.

Die Rathausspitze darf die Entwicklung Rottenburgs zu einem Bildungs- und Dienstleistungszentrum für die Region nicht länger verschlafen, sondern muss endlich zukunftssichere Ideen entwickeln, damit alle Bürger/innen eine gute Wohn- und Lebensqualität in natürlicher Umgebung erhalten – für Jung und Alt. Deshalb: Stimmen Sie beim Bürgerentscheid am 21. Oktober mit Ja!