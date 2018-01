Nicht nur in Crankos Stapfen

Stuttgart. Im Unterschied zu seinen künftigen Kollegen vom Schauspiel und der Oper kennt Tamas Detrich die Stuttgarter Gegebenheiten aus dem Effeff. Hier ist er großgeworden, hier hat er Großes vor. Und wagt sich als erster der neuen Intendanten-Troika aus der Deckung: Sein Start, den Detrich jetzt skizzierte, enthält tatsächlich einige Überraschungen.

Zuerst einmal: Es werden auch unter ihm Wechsel im bislang 62-köpfigen Corps de Ballet zu verzeichnen sein. Anfang Februar tanzen auf einer Audition rund 50 mögliche Nachwuchskräfte aus aller Welt vor, auserkoren aus über 400 Bewerbungen. Wie viele dann genommen werden, bleibt noch offen: „Es wird im Ensemble Änderungen geben. Aber keine so krassen wie bei Reid Anderson.“ Sein Vorgänger hatte vor 22 Jahren beim Amtsantritt das Ensemble gehörig umgekrempelt.

Auch wenn das Stuttgarter Ballett nun erst einmal auf Hauschoreografen verzichten mag, sieht der künftige Chef darin kein Reizthema: „Es ist alles offen, es ist keine Tür zugeschlossen.“ Vielleicht sollte man nun eher von Residence-Verpflichtungen reden. Denn Detrich will den äußerst angesagten Choreografen Akram Khan ans Haus binden. Der reisefreudige Kathak-Tanzguru, der in England seine eigene Truppe hat, könne der Stuttgarter Truppe sehr viel geben, ist sich der Intendant sich. Khans erster Beitrag namens „Kaash“ wird, zusammen mit Stücken von Johan Inger und Itzik Galili, am Ende von Detrichs erster Spielzeit stehen. Davor gibt es einige Kooperationen. „Noch nicht spruchreif“, zumindest für die erste Saison, ist eine Zusammenarbeit mit den beiden anderen Stuttgarter Sparten.

Dagegen steht fest, dass sich das Ballett am Weimarer Bauhaus-Jubiläum im Frühjahr 2019 beteiligt. Dazu steuert es drei Uraufführungen bei (von Katarzyna Kozielska, Edward Clug und Nanine Linning), die nach der Stuttgarter Premiere dann ins neu eröffnende Bauhausmuseum umziehen werden – und vielleicht die Frage beantworten, ob man die Weimarer Verfassung vertanzen kann. Aber auch vor Ort wird kooperiert. Weniger mit der lokalen Tanzszene, dafür mit dem naheliegenden Kunstmuseum. Zur dortigen Ausstellung „Ekstase in Kunst, Musik und Tanz“ im kommenden Herbst passt ein „partizipatives Tanzprojekt“ in den Museums-Räumlichkeiten.

Es gibt auch ein Wiedersehen mit Bekannten aus der Cranko-Ära und den bewahrenden Jahren danach. Neumeiers „Kameliendame“ wird nächsten Winter wiederaufgenommen, und von Jiri Kylián, von dem seit einem Vierteljahrhundert kein neues Stück mehr im Repertoire auftauchte, erscheint das immerhin aus dem Jahr 1998 stammende „One of a Kind“ im Spielplan.

Ein Hauch Nostalgie weht auch mit dem Handlungsballett „Mayerling“ durchs Haus, das pünktlich zum 90. Geburtstag des 1992 verstorbenen Cranko-Mitstreiters Kenneth MacMillan rekonstruiert wird. Der Clou dabei: Anstelle des angestaubten Original-Dekors entwirft Stuttgarts Ausstatter-Legende Jürgen Rose, der seit Jahr und Tag sonst nur noch Opern inszeniert, das Bühnenbild des Historienschinkens völlig neu. „Dieses dramatische Ballett gehört einfach in unser Repertoire“, findet Ballettchef Detrich.

Am Anfang aber steht mit dem Ballettabend „Shades of White“ ein Bekenntnis zum klassischen Tanz. Natalia Makarowas Petipa-Variante des „Königreichs der Schatten“ aus „La Bayadère“ wird eingerahmt von Crankos „Konzert für Flöte und Harfe“ und Balanchines „Symphonie in C“.

Es sei sein Ziel, so Detrich, „die Company weiterzuentwickeln, auch im klassischen Sinn.“ Und den Maßstab zu finden: „Wo stehen wir in der Welt?“ Da sieht er das Stuttgarter Ballett, wie er im Gespräch sagt, weiterhin ganz oben: „Wir sollten viel mehr in den Großstädten der Welt auftreten!“ Im Herbst 2018 wird es mit einer dreiwöchigen Japan-Tournee so weit sein. Im Gepäck: Die Cranko-Preziosen „Schwanensee“ und „Onegin“. Detrich verspricht: „Wir vernachlässigen Cranko nicht“. Aber das Publikum sei offen für Neues.