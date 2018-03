Nicht auch noch Alphörner

Ulm. Man will einfache Antworten. Ganz überzeugend ist dies zwar nicht, weil die Franzosen Macron und nicht Madame Le Pen wollen. Doch die Sehnsucht nach der verloren gegangenen Übersichtlichkeit ist stark und hat den Begriff Heimat auch in Kreisen wieder salonfähig gemacht, die ihn zuvor nur mit der Beißzange angefasst hätten.

Die Wirtschaft, stets Vorreiter der Innovation, ist neuerdings in gegenläufiger Richtung unterwegs. Okay, dass die überspannten Jungs aus Kalifornien ihr Produkt-Portfolio etwas überziehen – forget it! Wer weiß schon, was Elon Musk außer Tesla noch alles macht und was hinter Zuckerbergs Facebook steckt? Serienreife Pläne für den öffentlichen Personenfernverkehr zum Mars, sicher eine Bank, wie sie jetzt Jeff Bezos bei Amazon aufmacht? Yes, we can – alles unter einem Dach.

Nun verrät auch noch Coca-Cola seine Kernkompetenz, um sich mit einem alkoholischen Getränk in Japan breiter aufzustellen. Das treibt die Verwirrung des Verbrauchers auf die Spitze. Coca Cola und Alkohol, das ist wie Schnaps ohne Schmackes oder vegane Wurst – Etikettenschwindel eben.

Wir wollen nicht wissen, welche 84 Stoffe in einem Gummibärchen stecken. Aber wir wollen, dass in einer Daimler-Fabrik auch künftig nur Autos sind und keine, why not, Alphörner. Die baut BMW in München viel besser.