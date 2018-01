«New Fall Festival»: Veranstalter droht Zahlungsunfähigkeit

Stuttgart/Düsseldorf. Es handelt sich um eine vorläufige Maßnahme, die Insolvenz ist noch nicht eröffnet, teilte eine Sprecherin des Amtsgerichtes Düsseldorf am Mittwoch mit. Die SSC Festivals GmbH mit Sitz in Düsseldorf kann den Angaben zufolge seit Dienstag nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters auf ihr Vermögen zugreifen. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet. Der Geschäftsführer Hamed Shahi Moghanni wird von dem Blatt damit zitiert, dass die geplanten Veranstaltungen in Düsseldorf und Stuttgart trotzdem stattfinden könnten. Zur Beantwortung der Frage, warum die Zahlungsunfähigkeit droht, war bei der Firma am Nachmittag niemand zu erreichen.

Die Gesellschaft veranstaltet das «New Fall Festival» schon seit 2011 in Düsseldorf, in Stuttgart hatte die Veranstaltung 2016 Premiere. Bei dem Festival sind bereits das Frauen-Duo Boy, die Sängerin Dillon, Konzertpianist James Rhodes, sowie die Indierockband Wilco und die Wiener Band Wanda aufgetreten. Nach Informationen der «Stuttgarter Zeitung» wurde in den Haushaltsberatungen der Stadt Stuttgart ein Antrag der Grünen bewilligt, das Festival 2018 und 2019 mit jeweils 40 000 Euro zu unterstützen.