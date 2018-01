Neustart für Weingut

Stuttgart. Die Einkaufsmeile Fluxus ist so etwas wie Stuttgarts Klein-Kopenhagen, das Hipster-Epizentrum der Stadt. Junge, schöne Menschen mit Dutt und bauschigen Vollbärten tragen dort den letzten Modeschrei zur Schau, schlürfen „Stuggi Schorle“ und rauchen selbstgedrehte Zigaretten. Einen Traditionsbetrieb wie das Stuttgarter Weingut würde man zwischen den stylischen Cafés und knallbunten Pop-up-Stores nicht unbedingt erwarten. Und doch betreibt die 1949 gegründete Institution genau dort, inmitten der Start-up-Szene, seit Dezember einen eigenen Laden. Denn auch bei ihr stehen die Zeichen auf Start, besser: auf Neustart.

Vor eineinhalb Jahren hat Timo Saier die Leitung des städtischen Guts übernommen, nachdem sein Vorgänger Bernhard Nanz in den Ruhestand verabschiedet worden war. Als der 38-Jährige seinen Dienst antrat, fand er ein „Weingut im Dornröschenschlaf“ vor, wie er es selbst formuliert. Der Betrieb steckt in den roten Zahlen und sollte zeitweise privatisiert werden sollte. 2016 lag das Defizit nach Angaben der Stadt bei 962 000 Euro. Nanz hatte sich die Modernisierung bereits auf die Fahnen geschrieben. Saier will sie konsequent umsetzen. Sein Auftrag ist klar: Er soll die Qualität der Weine verbessern, den Betrieb wirtschaftlicher und ökologischer aufstellen. Ein besseres Image wünscht man sich im Rathaus ebenfalls. „Der Verkauf soll nicht an den Stadtgrenzen enden“, erklärt der Weingut-Chef, der mit Kapuzenpulli und modischer Brille im Fluxus nicht weiter auffällt.

Von Fluxus profitieren

Als in der Mall eine Ladenfläche frei wurde, schlug Saier sofort zu. Bislang gibt es nur eine Verkaufsstelle in Cannstatt. „Wir wollen aber da präsent sein, wo die Musik spielt.“ Wobei Umsätze nicht im Vordergrund stehen. „Das ist eine Werbeveranstaltung mit Verkaufsstelle, nicht umgekehrt.“ Er hat bereits positive Erfahrungen gemacht: „Viele Stuttgarter merken jetzt erst, dass es uns gibt.“ Bis Ende Juni hat Saier Zeit, den Fluxus-Effekt zu nutzen. Danach schließt die Meile wegen Umbaus. Er will Events wie Konzerte und Weinproben veranstalten, „sechs Monate Vollgas geben“.

Trockene internationale Weine

Hinter den Kulissen läuft derweil der Umbau des Weinguts weiter. Saier hat ein Zukunftskonzept verfasst, das demnächst in den politischen Gremien diskutiert wird. Einige Änderungen hat er bereits angestoßen. Um die Qualität der Weine zu verbessern, hat er eine schonendere Produktionsweise mit Förderbändern etabliert. Zudem hat er begonnen, das Sortiment zu verkleinern und auszudünnen. Vier traditionelle Rebsorten, darunter den Müller-Thurgau und den Dornfelder, hat er ausgesondert. Die Trollinger-Fläche wurde um einen Hektar verringert. Dafür will der Gutschef künftig Chardonnay und gelben Muskateller anpflanzen.

Langfristig möchte der 38-Jährige, der in Ulm aufwuchs, vielseitige, trockene und internationale Weine produzieren. Außerdem peilt er an, irgendwann zur Hälfte weiße und zur Hälfte rote Trauben anzubauen. Heute dominieren auf den zirka 16 Hektar des Guts die roten Trauben mit fast 70 Prozent. Um den Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten, sieht Saier verschiedene Ansatzpunkte. Es sei beispielsweise nicht optimal, dass man in Cannstatt zwei Standorte habe. Lager und Verkauf sowie Weinkeller und Abfüllung sind getrennt voneinander. Die Pendelei koste Zeit und Geld. Die Zusammenlegung will er mit den Räten diskutieren.

Überhaupt stehen die Mitarbeiter immer wieder vor logistischen Herausforderungen: Die Weinberge seien übers Stadtgebiet verteilt, erklärt der Önologe, was bedeutet, dass die Spezialfahrzeuge zu Arbeitseinsätzen am Hang im staureichen Stuttgart oft eine halbe Stunde oder länger unterwegs sind. Als Konsequenz hat der Leiter bereits die beiden am entferntesten gelegenen Lagen abgestoßen beziehungsweise einen Subunternehmer mit der Pflege beauftragt.

Wirtschaftlichkeit und den Ruf nach mehr Ökologie verbinden möchte Saier am städtischen Hang an der Neuen Weinsteige (B27). Dort will er ein Testfeld etablieren und – wie schon in zwei anderen Lagen in der Stadt – resistente Reben pflanzen, die weniger Pflanzenschutzmaßnahmen, also auch deutlich weniger Einsatzfahrten bedürfen. Wie weit man den ökologischen Anbau in Stuttgart treiben kann, lässt Saier offen. Erfahrung hat er damit: Zuvor arbeitete er auf einem Gut in der Südsteiermark, half dort, einen konventionellen Betrieb auf Bio umzustellen.

Personal weiterbilden

Genau deshalb kennt Saier jedoch auch die Tücken. Dass das Gut etwa auf den Einsatz des umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittels Glyphosat verzichten soll, nennt er eine große Herausforderung. Ziel ist, auf eine mechanische Arbeitsweise mit Traktoren umzustellen. Bedeutet: Mehr Arbeitsgänge und mehr Know-how. Eine seiner drängendsten Aufgaben derzeit sei, den Personalstamm passend zu den neuen Aufgaben aufzubauen.

In etwa fünf Jahren will Saier die Früchte seiner Arbeit ernten. „Dann muss man deutlich was sehen.“ Sich dabei immer wieder kritisch zu hinterfragen, ist seine oberste Maxime.