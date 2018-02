Neun Festtage im Stadtpalais

Stuttgart. Bald fällt der Startschuss für das neue Stuttgarter Stadtmuseum: Am Samstag, 14. April, 10 Uhr, öffnet das „Stadtpalais“, so der offizielle Name, zum ersten Mal seine Türen, wie die Verantwortlichen jetzt mitteilten. Geplant seien neun Festtage bis zum 22. April, an denen das Museum mit seinen Ausstellungen und einem Veranstaltungsprogramm „die Herzen der Stuttgarter“ erobern will.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Und zwar nicht nur zur Eröffnung, sondern ganzjährig: Die Dauerausstellung, die sich um die Geschichte Stuttgarts vom 19. Jahrhundert bis heute dreht, und die Mitmachbaustelle „Bau mit!“ für Kinder und Jugendliche bleiben kostenlos. Einzig für die Sonderausstellungen – mit welcher es losgeht, wird noch bekannt gegeben – müssen Besucher bezahlen.

Drei Jahre wurde das Wilhelmspalais am Charlottenplatz, das das Museum heute beherbergt, für mehr als 40 Millionen Euro umgebaut. Schon seit September wurde das Haus wiederholt für Eventreihen geöffnet. eb