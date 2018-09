Neues Pathos

Berlin. Doch als Angela Merkel vor kurzem in einem Fernsehinterview gefragt wurde, was denn einmal ihr Vermächtnis als Kanzlerin sein solle, gab sie wiederum eine ziemlich überraschende Antwort. „Was mir sehr am Herzen liegt, das ist Europa“, bekannte die Regierungschefin. Die EU als ihr innigstes Anliegen? Das klingt neu. Aber tatsächlich ist nicht zuletzt unter dem Druck der jüngsten Krisen aus der Pragmatikerin Merkel eine Art Herzenseuropäerin geworden.

Das Verhältnis zwischen der deutschen Regierungschefin und der Europäischen Union begann mit einer Art Speed-Dating. Merkel war im Jahr 2005 gerade ein paar Monate im Amt, als sie gleich auf ihrem ersten EU-Gipfel mächtig Anerkennung einfuhr. Durch geschicktes Verhandeln und ein paar deutsche Millionen zusätzlich trug sie entscheidend dazu bei, einen völlig verfahrenen Budget-Streit zu lösen. Pragmatische Lösungen statt emotionaler Bekenntnisse war die Europa- Linie.

Lange hob die Kanzlerin zumindest öffentlich vor allem die nützliche Seite der EU hervor: Den Zusammenschluss der vielen Kleinen, um mit den Großen der Welt mithalten zu können. Der historische Unterbau und das europäische Pathos waren dabei eher Ornament. Doch die Rückkehr des Kriegs im Ukraine-Konflikt hat die Bedeutung des Friedensprojekts EU wieder ins Bewusstsein gerufen. Auch bei Angela Merkel.

Hinzu kamen weitere Krisen, die an den Grundfesten Europas zerren: Griechenland, Flüchtlinge, Brexit, Wahlerfolge von EU-Gegnern. Die Ironie daran: Merkel ist an einigen europäischen Verwerfungen durchaus mitschuldig. „Nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zu Lasten Dritter“, lautete ihr Mantra in der Auseinandersetzung mit der CSU im Flüchtlingsstreit. Doch mindestens unabgestimmt ging die Kanzlerin selbst mehrfach vor: Viele EU-Staaten haben Deutschland beispielsweise seinen einseitigen Schwenk in der Energiepolitik nicht verziehen. Und auch bei den folgenschweren Entscheidungen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gab es kaum europäische Rückkoppelung.

Jetzt also muss das schwankende Haus Europa stabilisiert werden. Die Wahl zum Europaparlament im nächsten Frühjahr gilt bereits als „Schicksalswahl“. Gefragt sind durchaus auch praktische Lösungen für viele Fragen vom künftigen Verhältnis zum Aussteiger Großbritannien über den Klimaschutz bis zu einer gemeinsamen Außenpolitik. Gefragt ist aber auch neues europäisches Pathos. Es geht um viel.

