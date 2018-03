Neues Gespräch über Entlastung der Pflegekräfte

Stuttgart. «Verdi bleibt jederzeit verhandlungsbereit und wird am Freitag das Angebot der Arbeitgeber für ein Gespräch in kleiner Runde in Stuttgart annehmen», sagte Landesbezirksleiter Martin Gross am Donnerstag. «Wenn die Arbeitgeber die Warnstreiks verhindern wollen, müssen sie ein verbessertes Angebot vorlegen - vor allem in Bezug auf die Konsequenzen bei Unterschreitung von Mindestpersonalbesetzungen.»

Sollte es zu Warnstreiks kommen, werden am Montag die Beschäftigten am Uniklinikum Heidelberg vom Beginn der Frühschicht bis zum 13. März, dem Ende der Spätschicht, die Arbeit niederlegen. Am Standort Ulm werden demnach Warnstreiks für Ende kommender Woche vorbereitet. Tübingen und Freiburg sollen in der übernächsten Woche folgen.

In den Unikliniken in Baden-Württemberg arbeiten insgesamt 27 000 Beschäftigte. Aus Sicht der Gewerkschaft reichen 120 Stellen mehr für die vier Häuser nicht. Der Arbeitgeberverband der Unikliniken hatte aber betont, aus seiner Sicht seien die Häuser schon heute besser aufgestellt als viele andere Kliniken in Deutschland. Dem widerspricht Verdi. Die Gewerkschaft hatte ihre Forderung bereits in der Vergangenheit mit Protesten untermauert.