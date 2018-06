Neuer Regionalladen am Ehinger Platz wird eröffnet

Schon bisher hat die AiS gGmbH (Arbeit in Selbsthilfe) dort einen Blumenladen betrieben, in dem auch Menschen mit Handicaps beschäftigt waren. Die AiS ist eine Ausgründung der Körperbehindertenförderung Neckar-Alb und des Vereins Hilfe für Behinderte, um diesem Personenkreis Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Sie betreibt in der Region unter anderem eine Druckerei, Näherei, Rollstuhlwerkstatt, den Kastanienhof in Bodelshausen, das Pausa-Café in Mössingen und engagiert sich neuerdings auch im Streuobst- und Naturschutz.

Der Regionalladen ist ein Gemeinschaftsprojekt der Arbeit in Selbsthilfe (AiS), der Stadt Rottenburg und dem Verein Hiesig mit dem Ziel, die Inklusion von Menschen mit Behinderung mit der Vermarktung regionaler Produkte zu verbinden. Im Laden bekommt man künftig Molkereiprodukte, Eier, Fleisch, Fertigprodukte, Säfte, Wein und Bier aus regionaler Produktion, zum Beispiel von Erba-Sirup, dem Gemüsehof Rapp, der Gärtnerei Staudenmeier, der JVA-Landwirtschaft und weiteren Anbietern. Die Zahl der Arbeitsplätze im Regionalladen soll auf fünf erhöht werden, davon drei für Menschen mit Behinderung.

Am Sonntag, 1. Juli, ist der Rottenburger Regionalladen erstmalig von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr gibt es einen kleinen Festakt mit Reden von Vertretern der Betreiber und der Stadtverwaltung. Die regulären Öffnungszeiten des neuen Regionalladens sind Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr.