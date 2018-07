Neuer Name für Patentstelle soll Marken mehr Bedeutung geben

Stuttgart. Stuttgarts Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Grüne) gab die Umbenennung des bisherigen «Informationszentrums Patente» am Mittwoch im Haus der Wirtschaft bekannt. Der neue Name solle der gestiegenen Bedeutung des Themas «Marke» in der Wirtschaft Rechnung tragen, sagte Reimer. An den Zuständigkeiten ändert sich jedoch nichts: Die Stelle befasst sich weiterhin mit allen gewerblichen Schutzrechten im Südwesten. Die zentrale Bundesbehörde, das deutsche Patent- und Markenamt in München, hatte solch einen Namenswechsel schon vor einigen Jahren vollzogen.