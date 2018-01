Neuer Antrieb für die Freundschaft

Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel stattete Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Freitag einen „Arbeitsbesuch“ ab, um sich mit ihm über europapolitische und internationale Fragen auszutauschen. Ein solches Treffen zwischen deutschen und französischen Spitzenpolitikern ist Routine. Doch diesmal ging es vor allem darum, aus einer Routine auszubrechen, die auf Dauer jede Beziehung zu töten droht. Im Mittelpunkt der Gespräche stand der am Montag anstehende 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags zwischen beiden Ländern, dem neuer Elan eingehaucht werden soll.

Da es Macron eilig hat, sollte dieser Vertrag eigentlich schon an diesem Montag unterzeichnet werden. Doch der Umstand, dass in Berlin nach wie vor keine Regierung steht, warf den Zeitplan über den Haufen. Stattdessen wollen die Abgeordneten des Bundestags und der französischen Nationalversammlung am 22. Januar eine gleichlautende Resolution verbschieden, in der eine konsequente Vertiefung der Partnerschaft in allen Bereichen, ja sogar ein gemeinsamer Wirtschaftsraum gefordert wird.

Als Charles de Gaulle und Konrad Adenauer am 22. Januar 1963 in Paris den Elysée-Vertrag unterzeichneten, prägte sich Zeitgenossen in erster Linie die historische Geste der Aussöhnung zweier „Erbfeinde“ ein. Die Freundschaft stand damals zwar auf dem Papier, aber in den Herzen verankert war sie damit noch lange nicht. Die Grundlage des Textes bildete der Wille de Gaulles zur politischen Zusammenarbeit – vor allem, um ein Gegengewicht zu den USA zu schaffen.

Auch wenn von einer fruchtbaren politischen Kooperation zehn Jahre lang keine Rede sein konnte, entpuppte sich der Elyseé-Vertrag als Fundament für eine weltweit einmalige Beziehung zwischen zwei Staaten. Diese Verflechtung ist so beispiellos wie strapazierfähig. Entscheidend ist, dass sich kein Staatsmann links oder rechts des Rheins mehr dem Zwang entziehen kann, der das deutsch-französische Paar in den Dienst des europäischen Einheitsprozess stellt. Macron will den zuletzt eher gemächlich dahinbrummenden deutsch-französischen Motor von Diesel auf Kerosin umrüsten.