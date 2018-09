Neue Vorwürfe gegen Richter

Washington. Die Bestätigung von Brett Kavanaugh für den letzten freien Sitz beim Obersten Gerichtshof der USA ist bedenklich ins Wanken geraten. Zwar hat die Universitätsprofessorin Christine Ford, die Kavanaugh versuchte Vergewaltigung vor 36 Jahren zur Last legt, sich bereit erklärt, am Donnerstag vor dem Justizausschuss des Senats auszusagen. Nun hat sich aber eine weitere Frau zu Wort gemeldet, die dem Richter ebenfalls sexuelles Fehlverhalten vorwirft. Vorläufig ist geplant, dass das dramatische Spektakel, welches im Live-Fernsehen Einschaltquoten in Rekordhöhe erzielen würde, diese Woche tatsächlich über die Bühne gehen soll. Demokraten hingegen wollen das gesamte Bestätigungsverfahren auf Eis legen.

Energisches Dementi

Kavanaugh hat die Vorwürfe beider Frauen energisch zurückgewiesen. „Es handelt sich schlicht und einfach um eine Hetzkampagne“ sagte der Mann, den US-Präsident Donald Trump für den wichtigen neunten Sitz beim Supreme Court vorgeschlagen hat. Er freue sich schon auf die Gelegenheit, vor dem Senat seinen guten Namen zu verteidigen, sagte der Richter. Nun bestehen Demokraten aber darauf, dass im Lichte der neuen Anschuldigungen das Nominierungsverfahren eingestellt wird, bis das FBI umfassend ermitteln konnte.

Das Tauziehen um eine Anhörung Fords hatte über eine Woche gedauert. Sie behauptet, Morddrohungen erhalten zu haben und musste sogar mit ihrer Familie deren Haus in Kalifornien verlassen. Chuck Grassley, der Vorsitzende des zuständigen Justizausschusses, gab den Forderungen von Fords Anwälten schließlich nach. So sollen als Gegenleistung für ihre Aussage Leibwächter für ihre Sicherheit sorgen. Auch konnten Fords Anwälte durchsetzen, dass Kavanaugh den Senatssaal verlassen muss, wenn die Professorin aussagt.

Trump steht zum Kandidaten

Noch komplizierter gestaltet sich die einst als sicher geltende Bestätigung Kavanaughs für den politisch hochsensiblen Posten durch die Behauptungen seiner früheren Kommilitonin Deborah Ramirez. Sie sagte dem Magazin „New Yorker“, dass er bei bei einer Hausparty an der Yale Universität sich an ihr vergriffen habe, als beide betrunken waren.

Trump blies vor wenigen Tagen mit Tweets zum Angriff und stellte Fords Glaubwürdigkeit in Frage. Vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York nahm er seinen Kandidaten erneut in Schutz. Kavanaugh sei „ein gutmütiger Mann mit einer makellosen Vergangenheit und ich stehe voll zu ihm“, sagte der US-Präsident. Peter DeThier