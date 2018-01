Neue Technik vor Augen

Las Vegas. Früher war alles anders. Anfang Januar gab es die Technik-Messe CES und danach die Detroit Auto Show. Spätestens als Audi-Chef Rupert Stadler 2014 aber bei der CES sprach, war klar: hier wächst etwas zusammen. In diesem Jahr ist bei der traditionell ersten großen Messe des neuen Jahres CES sogar die Auto-Marke Byton vertreten. Ein gebogener Touchscreen reicht im Cockpit des als „Auto der Zukunft“ gepriesenen Elektrofahrzeugs fast von einer Tür zur anderen.

Gebogene Bildschirme sind auch bei Fernsehern in Mode. Mit TV-Geräten startete einst die Messe CES. Angesagt ist in diesem Jahr die HDR-Technologie, die kontrastreiche Bilder in dunkle Szenen bringen soll, vor allem auf extrem hochauflösende (4K) oder noch schärfere (8K) Bildschirme. Ein Fernseher von LG ist 2,57 Millimeter dick und wird mit Magneten an der Wand befestigt, ein anderer 2,23 Meter in der Diagonalen groß.

Vernetzt sind die Geräte in jedem Fall. Die CES ist dabei eine Art Kampfarena digitaler Sprachassistenten. Alexa von Amazon wohnt im Fernseher und Lautsprecher, Kühlschrank und Ofen, Lichtschalter und Rauchmelder, Windows-Computer, Badezimmerspiegel und Elektroauto. Samsung will vermehrt Sensoren in Kleidung und Schuhe bringen.

Neuigkeiten sind auch in der so genannten AR-Welt zu finden: Die erweiterte Realität (Augmented Reality) ergänzt die reale Umgebung mit virtuellen Objekten. Autos sind dagegen richtig reale Dinge.