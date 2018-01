Neue Kunden und mehr Männer

Im Oktober 2004 zog der Verein in die Ladenräume der Hausnummer 3 ein, erzählt Claudia Klatt. Klatt ist seit 2005 Beisitzerin im Verein und im Laden unter anderem für den Lebensmitteleinkauf und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Im August 2017 zog der Weltladen nach mehr als einem Jahrzehnt vom Weibermarkt in die Rathausstraße 10 weiter. „Die Mietvereinbarungen in den alten Räumen haben nicht mit den Investitionen übereingestimmt, die angestanden wären“, erklärt Klatt. Deshalb entschloss sich der Verein für einen Neustart.

Die neue Ladenfläche ist ungefähr gleich groß wie die alte, doch die Raumaufteilung sei praktischer, sagt Klatt. Während die Verkaufsfläche am Weibermarkt fast quadratisch war, haben die Weltladen-Leute im Gebäude gegenüber vom Rathaus nun einen eher schlauchförmigen Laden.

„Das ist geschickter, denn es lässt viel mehr Struktur im Aufbau des Ladens und in der Einteilung zu“, so Klatt. Während im Eingangsbereich nun Dekoartikel und kleinere Souvenirs ausgestellt sind, folgen im Mittelteil der Kleidungsbereich und ganz hinten die Lebensmittelabteilung. 70 bis 80 Ehrenamtliche helfen aktuell beim Ladenverkauf und der Dekoration sowie bei Bildungsarbeit und bei diversen anderen Aktionen des Vereins mit.

Und, wie läuft das Geschäft in den neuen Räumen? „Ungefähr gleich gut“, meint Klatt, vor allem an Markttagen. Klar, die Kunden, die oft auf dem Weg vom oder zum Bahnhof kurz in den Laden am Weibermarkt reingeschnuppert haben, die fehlen jetzt. „Manche wissen auch gar nicht, dass wir umgezogen sind“, sagt sie. Die Stammkunden aber seien treu geblieben. Während der Standort am Weibermarkt einen Vorteil in der unmittelbaren Nähe zur Marienkirche hatte (der Eine-Welt-Verein hat einen kirchlichen Ursprung), sei man jetzt eben Rathausnachbar: „Aber da Reutlingen ja seit 5 Jahren Fair-Trade-Stadt ist, passt das auch ganz gut.“

Viele Neukunden kommen jetzt aus den Tiefgaragen in der Nähe. „Auch von der Stadtverwaltung kommen viele“, beobachtet Klatt. „Seit dem Umzug sind es auch mehr Männer“, ist ihr aufgefallen. Sehr gut komme die Kaffeeecke im Eingangsbereich an: „Da kann man kurz entspannend, sich austauschen und einen Reutlinger Stadtkaffee trinken.“ Fair gehandelt, das fairsteht sich von selbst.