Neue Anreize sollen Gymnasiallehrer an Grundschulen locken

Stuttgart. «So etwas gab es noch gar nie», betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag in Stuttgart. Das Angebot gelte für die Einstellungen im Schuljahr 2018/19, für das eine Lücke von 500 Stellen an Grundschulen absehbar sei. Die Zusage werde in der Zeit nach dem aktuellen Lehrermangel an dieser Schulart eingelöst. Die durch eine Pensionierungswelle verursachte Durststrecke werde im Jahr 2021 vorüber sein, erläuterte Eisenmann.

Hintergrund der Offerte ist, dass 1600 freien Stellen an den 2400 Grundschulen im Land im nächsten Schuljahr nur 1100 Bewerber gegenüber stehen.