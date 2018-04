Nehren nimmt neuen Anlauf

SV Nehren – SF Gechingen (Sonntag, 15 Uhr).Der SV Nehren steht nach knapp 400 Minuten ohne Treffer unter Druck im Abstiegskampf. Nur in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause, beim 1:1 in Nagold und beim 1:5 in Holzhausen, gelangen dem SVN eigene Treffer. Entsprechend schlecht sieht es auch punktemäßig 2018 aus: Erst drei Zähler hat der SVN durch das 1:1 gegen Nagold und die beiden 0:0 ge...