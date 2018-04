Negative Trends

Ulm. Zu einem herausragenden, denkwürdigen Spiel gehören zwei annähernd gleich starke Gegner, die sich einen offenen, spannenden Kampf liefern. Dazu war der BVB nicht in der Lage. Auch die anderen Bundesligisten können den Münchnern in dieser Saison auf Dauer nicht Paroli bieten.

Daran dürfte sich auch in der neuen Runde wohl nichts ändern. Mit Leon Goretzka wechselt das größte Talent des Tabellenzweiten FC Schalke 04 zum Rekordmeister. Was dessen nationale Vormachtstellung unterstreichen wird. Hinter dem Solitär FC Bayern wird das Niveau hingegen weiter sinken. Im europäischen Vergleich droht die langweilige Bundesliga zurückzufallen. Was in niemandes Interesse sein kann. Auch nicht in dem des FC Bayern.

Blickt man über den kontinentalen Tellerrand und über den Vereinsfußall hinaus, läuft Europa Gefahr, an Terrain zu verlieren. In der WM-Vorbereitung verlor Frankreich zuletzt sein Testspiel gegen Kolumbien mit 2:3, Schottland gegen Costa Rica 0:1, Serbien gegen Marokko 1:2, Polen gegen Nigeria 0:1. Noch sind es wenig aussagekräftige Moment-Aufnahmen. Bei der Fußball-WM in Russland im Sommer wird sich zeigen, ob daraus ein Negativ-Trend wird.