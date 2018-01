Nationaltorhüterin Dinah Eckerle wechselt zu Bietigheim

Bad Langensalza. Das teilte der Thüringer HC mit, für den die 22 Jahre alte Torfrau seit 2009 spielt. «Den Wechsel haben wir mit zwei weinenden Augen zur Kenntnis genommen», kommentierte THC-Cheftrainer Herbert Müller. Es tue besonders weh, weil Dinah Eckerle nicht nur ein sportliches Aushängeschild des aktuellen Tabellenführers, sondern auch ein Kind des Vereins sei. «Ich bin überzeugt, dass Dinah sich bis zum Saisonschluss aber voll für uns reinhängen wird», meinte er.

Die im baden-württembergischen Leonberg geborene Eckerle wechselte bereits als 14-jähriges Mädchen zum Thüringer HC und absolvierte im Erfurter Sportgymnasium ihre Schulausbildung. Bereits ein Jahr später setzte Müller das Riesentalent erstmals in der Bundesliga ein. Bis heute ist Eckerle die jüngste je in der Liga eingesetzte Spielerin. Nach dem Bundesliga-Debüt folgten fünf Meistertitel mit dem THC und der Aufstieg in die Nationalmannschaft.

THC-Geschäftsführer Tobias Busch unterstrich, dass der Verein in den Verhandlungen mit Eckerle seine Möglichkeiten voll ausgeschöpft habe.