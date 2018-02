Narren müssen bibbern: Es bleibt kalt im Südwesten

Stuttgart. Die Temperaturen liegen in den nächsten Tagen bei minus einem bis maximal vier Grad in Nordbaden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte. Zumindest komme die Sonne immer wieder durch. Allerdings muss sie stellenweise gegen Nebel ankämpfen. Bis Samstag fällt kein Niederschlag. Für Sonntag rechnet der Meteorologe dann mit Regen, der in der Nacht zum Montag in Schnee übergeht. In den Nächten wird es überall frostig.