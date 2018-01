Name für Stadtmuseum gesucht

Stuttgart. «Wir suchen nach einem neuen Namen», sagte Museumsdirektor Torben Giese der «Bild»-Zeitung (Dienstag). Vor dem Umbau hatte das Gebäude in der Innenstadt noch als Stadtbücherei fungiert. Als die Bücherei auszog, waren nur die Buchstaben «Stadt» stehengeblieben - das Gebäude hätte also «Stadtmuseum» heißen können. Dieser Schriftzug wurde dem Bericht zufolge aber verworfen, so dass ein neuer Name her muss.

Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU) sagte dem Blatt: «Es gibt zwei Vorschläge. Die werden wir in dieser Woche in der Verwaltung abklären und dann in den Gemeinderat einbringen.» Mayer zufolge wurde der Schriftzug «Stadtmuseum» demnach verworfen, weil er nicht «kreativ genug» sei. Das Museum im Wilhelmspalais soll nach bisherigen Plänen im April eröffnen.