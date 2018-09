Nahles will Maaßen-Deal neu verhandeln

In einem Brief, den Andrea Nahles an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) geschickt hat, wirbt sie für ein weiteres Treffen der Koalitionsspitzen, auf dem die Personalie erneut beraten werden soll. „Ich bin überzeugt, dass die Koalition bessere Lösungen finden kann“, schreibt Nahles und gesteht auch eigene Fehler ein. „Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben.“

Merkel stimmte solch einem Treffen zu. Sie will eine „tragfähige Lösung“ im Fall Maaßen noch im Laufe des Wochenendes erreichen, sagte sie am Freitagabend am Rande eines Termins in München. Sie habe sich mit Nahles und Seehofer darauf verständigt, „die Lage neu zu bewerten“.

Dem Brief vorausgegangen war ein heftiger Streit innerhalb der SPD über die Versetzung von Hans-Georg Maaßen ins Innenministerium. Selbst Vertreter einer pragmatischen Linie verlangten, dass die SPD-Minister in der Bundesregierung die Versetzung nicht mittragen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff plädierte gar für den Ausstieg aus der großen Koalition.

Allerdings äußerten sich auch Vertreter aus der CDU unzufrieden mit der Personalie. Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) sagte zu dem Koalitionsbeschluss, diese Entscheidung liege „fernab der Realität“. Er verwies auf empörte Nachrichten aus seinem Wahlkreis: „Die Bürger fragen zu Recht, ob wir in Berlin alle verrückt geworden sind.“ Scharfe Kritik übte auch CDU-Vize Thomas Strobl. Er erwarte, „dass sich Berlin jetzt endlich am Riemen reißt“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zusätzlich unter Druck kommt die Koalition durch den ARD-Deutschlandtrend. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen Union und Sozialdemokraten zusammen nur noch auf 45 Prozent der Stimmen. Die AfD käme mit 18 Prozent der Wahlabsichten auf den zweiten Platz vor der SPD mit 17 Prozent.