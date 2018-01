Nah an der Unnahbarkeit

München. Von einem mit Übergepäck ausgestatteten britischen Pop-Phänomen zum Kunstprodukt, das mit geradezu statischer Zurückhaltung vor allem älteres Liedgut spielte: Die drei Herren von Alt-J zeigten am Freitag in der Münchner Olympiahalle mit einer gänzlich überfrachteten Inszenierung, dass für sie derzeit alles eine Nummer zu groß ist. Allein der Kreative am Lichtpult, der mit einem Wald aus vertikal platzierten LED-Stäben starke Bilder schuf, war an diesem Abend noch für Überraschungen gut.

Die Drei von Alt-J haben bewiesen, dass man als live gewordener Tastenbefehl – an englischen Mac-Tastaturen bekommt man mit alt und J das Delta-Zeichen – Freunde des gepflegten Singer-Songwritertums genauso wie elektronisch ausgerichtete Digital Natives um sich herum scharen kann. Sie hatten mit ihren Alben „An Awesome Wave“ und „This Is All Yours“ gezeigt, dass man mit einem bunten „Poppourri“ an Sounds den Mercury Prize gewinnen und sich eine stetig wachsende Fanschar aufbauen kann.

Auf dem jüngsten Album „Relaxer“ hatte sich das bewährte Genre-Hopping und Mixtape-Feeling zwischen Indie-Folk, Art-Pop, Elektro und dem Versuch von Radiohead-Annäherungen dann etwas aufgebraucht – ähnliche Hülle, aber weniger Inhaltsstoffe.

Vielleicht spielten die neuen Songs in der weniger als anderthalbstündigen Show in der Olympiahalle auch deshalb eine eher untergeordnete Rolle. Joe Newman, Gus Unger-Hamilton und Thom Sonny Green hatten sich vorgenommen, auf dieser Tour ganz ohne Gastmusiker auszukommen. Das klappte bis auf wenige Schwächen in der gesanglichen Mehrstimmigkeit auch. Keinerlei Probleme mit rhythmischen Vertracktheiten, in denen sich die Drei in die Richtung von Kollegen wie Grizzly Bear bewegten und so vom üblichen Brit-Mainstream deutlich abhoben.

Es fehlen die wahren Momente

Und doch wirkte unterm Strich alles leicht krampfig und angestrengt, die Konzentration tötete Restmengen an Emotion ab, die Funken sprühten meist optisch, die Musik nahe an der Unnahbarkeit. Unfassbar – gut. Differenz ist und war Programm. Zum Frösteln schön und doch nicht genug. Es fehlten am Ende in dieser perfekt eingeleuchteten Matrix-Welt die wahren Momente. Diese Band bot perfekte Soundqualität, machte sich aber niemals nackt.

In der Olympiahalle, in der in den vergangenen Jahrzehnten bereits so viel Konzertschweiß von Künstlern und Publikum vergossen wurde, war nicht nur auf den hinteren Rängen Fernsehen angesagt. Klar, bei „Matilda“ wurde mächtig mitgesungen und der knarzige Restblues-Kracher „Left Hand Free“ setzte doch noch Energien frei. Für einen geordneten Zugabenteil, in dem zumindest das Publikum das Momentum nutzte.

Auf der Bühne herrschte weiterhin Statik pur, im Publikum bei „Breezeblocks“ tanzende Gegenbewegung. Zumindest die Zuhörer hatten im Rahmen der Möglichkeiten bei diesem Konzert alles gegeben. Udo Eberl