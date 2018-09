Nach tödlicher Messerattacke Motiv weiter unklar

Steinheim. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein betrunkener Verdächtiger war am Abend der Tat festgenommen worden. Der 46-Jährige soll das 53 Jahre alte Opfer am Mittwochabend auf einem Parkplatz angegriffen und dem Mann mehrere Stichwunden zugefügt haben. Dieser starb noch am Tatort. Die Vernehmung des Verdächtigen ist laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Auch in seinem Umfeld werde weiter ermittelt.