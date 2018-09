Nach tödlichem Messerangriff: Tatverdächtiger in U-Haft

Steinheim. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagmittag bekannt. Der 46-jährige Verdächtige war noch am Tatabend festgenommen worden. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Mordverdachts, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei Ulm heißt. Der 46-jährige mutmaßliche Täter soll demnach das 53 Jahre alte Opfer am Mittwochabend auf einem Parkplatz abgepasst und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Die beiden Männer seien Nachbarn gewesen. Die Behörden ermitteln nun Hintergründe und mögliche Motive der Tat.