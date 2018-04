Nach dem Unfall bei einer Brandschutzübung wird jetzt gegen zwei Feuerwehrleute ermittelt

Wie berichtet, hatte die Freiwillige Feuerwehr Bad Urach im Unterricht eine Brandschutzerziehung durchgeführt. Die Kinder sollten erfahren, wie brennende Flüssigkeiten richtig gelöscht werden können. Hierzu gab es im Hofraum der Schule Übung, bei denen mehrmals Spiritus in einer auf einer Tischtennisplatte stehenden Pfanne angezündet und teils durch die Schüler selbst durch Abdecken der Flammen erstickt wurde. Der 18-jährige Feuerwehrmann führte die Löschübungen praktisch durch, der 50-Jährige hatte als Einsatzleiter die Gesamtverantwortung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bereitete der 18-Jährige einen weiteren Versuch vor und spritzte hierzu aus einer Flasche nochmals Spiritus in die Pfanne, wobei es plötzlich zu einer Stichflamme kam. Diese setzte die Oberbekleidung einer an der Tischtennisplatte stehenden 10-Jährigen in Brand. Mit schweren Brandverletzungen wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie ist weiterhin in stationärer Behandlung.

Zwei gleichaltrige Schülerinnen kamen mit leichteren Verletzungen in eine Klinik. Beide konnten am selben Tag zunächst wieder entlassen werden. Eines der Mädchen musste aber am 19. April nachträglich zur Behandlung stationär aufgenommen werden. Im Nachhinein wurde aber bekannt, dass auch der 50-jährige Einsatzleiter der Feuerwehr leichte Verletzungen an den Händen erlitten hatte, als er dem schwer verletzten Mädchen Hilfe geleistet hatte.