Nach dem Stromausfall: Warten auf eine Entscheidung

Die Ursache für den Stromausfall beim Spiel der Tigers Tübingen beim Team Ehingen-Urspring ist noch nicht offiziell geklärt. „Ich muss gestehen, so einen Fall hatten wir auch noch nicht“, sagt ProA-Geschäftsführer Daniel Müller. Da ProA-Spielleiter Henrik Fronda in Elternzeit ist, vertritt ihn sein Erstliga-Kollege Dirk Horstmann. Und er muss nun entscheiden, ob das Spiel zugunsten von Tübingen gewertet wird oder ob es ein Nachholspiel gibt. Doch das kann ein paar Tage dauern, da Stellungnahmen von verschiedenen Beteiligten nötig sind.

Einen offiziellen Grund für den Stromausfall in der vor einem Jahr schlüsselfertig gebauten Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium gibt es noch nicht. „Wir prüfen das gerade mit dem General-Unternehmen“, sagte Stadt-Pressesprecherin Bettina Gihr am Montag dem TAGBLATT. Beim Schulunterricht gab’s ihr zufolge jedenfalls keine Probleme. Tigers-Manager Robert Wintermantel sagte am Montag: „Für mich klar, dass es keine höhere Gewalt war. Es hat anscheinend daran gelegen, dass jemand gefehlt hat, der einen Schalter umlegen kann.“ So war am Sonntag dem Vernehmen nach kein Hausmeister in der Halle.