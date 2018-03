Walter Tigers verlieren auch in Göttingen Nach dem Seitenwechsel verloren die Tigers das Abstiegs-Endspiel in Göttingen 75:95 (38:41)

Irgendetwas haben die Basketballer der Walter Tigers Tübingen nicht verstanden am Begriff „Bundesliga-Abstiegskampf“. Die Partie am Samstag beim Tabellen-Vorletzten BG Göttingen war so etwas wie die allerallerallerletzte Chance für das Schlusslicht, so viel war klar. Tübingen führte denn auch zu Beginn, bis zur Halbzeit (41:38 für Göttingen) war das Spiel ausgeglichen. Wie erwartet.