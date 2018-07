Nach Schuss auf 15-Jährige: Polizei befragt Anwohner

Biberach. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Ulm. Nun befragt die Polizei Anwohner, ob sie am Dienstagabend einen Schuss gehört haben. Auf diese Weise soll das Gebiet, aus dem der Schuss kam, eingegrenzt werden, hieß es. Laut Polizei liegt das Feld, auf der sich das Mädchen zusammen mit fünf anderen aufhielt, zwischen zwei Wohngebieten. Auch ein Wald grenzt den Angaben zufolge an die Wiese. Was die Mädchen dort machten, wollte die Polizei nicht sagen.

Die 15-Jährige hatte zunächst einen stechenden Schmerz gespürt und war zu Boden gegangen. Im Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass sich eine neun Millimeter große Metallkugel mehrere Zentimeter tief in ihrem linken Bein befand. Das Mädchen liegt seitdem im Krankenhaus.

Da keines der Mädchen aus der Gruppe laut Polizei einen Schuss wahrgenommen hatte, ist bislang unklar, von wo und womit der Schütze geschossen hatte. Weiterhin sollen sich Zeugen, die Hinweise geben können, bei der Polizei in Biberach melden.