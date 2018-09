Nach Italien? Hauptsache Finale

Stuttgart. Ein sehnsüchtiges „Dahin, dahin . . .“ Gemeint ist natürlich Italien, das Land, wo die Zitronen blühen. Aber die jungen Sopranistinnen Xiang Ting Teng aus Singapur und Iida Antola aus Finnland haben mit Hugo Wolfs Lied der Mignon noch ein anderes Ziel vor Augen, sie wollen ins Finale einziehen. Seit Dienstag läuft in der Stuttgarter Musikhochschule der 11. Internationale Wettbewerb für Liedkunst, den die Hugo-Wolf-Akademie ausrichtet. Welchen konkurrenzlos hohen Stellenwert er besitzt, zeigt die Namensliste der Jury: von Brigitte Fassbaender bis Olaf Bär und Werner Güra. Dazu gehört ebenso Klavierbegleiter-Legende Graham Johnson, denn ausgezeichnet werden nicht allein Sänger, sondern Lied-Duos.

„Dichterwort und Tonkunst gehen die schönste Symbiose ein in der Erfindung eines Liedes – große Lyrik als Quelle herrlichster Tonschöpfungen, denen die menschliche Stimme zum Leben verhilft“, wie Brigitte Fassbaender, die Jury-Vorsitzende, schwärmt. Dass sich diese „intime Kunst“ in unserer „von den Medien geplagten und gejagten Zeit“ beim Publikum schwer tue, einen Platz in der Wahrnehmung zu erobern“, weiß sie auch.

Die Chance ist jetzt da, im Konzertsaal der Musikhochschule die ganze Faszination der Liedkunst zu erleben: 96 Duos aus aller Welt hatten sich für den Wettbewerb beworben, 37 wurden von der Jury nach Stuttgart eingeladen – und gestern traten 15 Duos in der zweiten Runde an. Ein hysterischer Talente-Markt, auf dem Agenten und Intendanten mit Opern-Verträgen sich junge Sänger sichern, ist das nicht. Tolle Stimmen aber sind zu entdecken: etwa der amerikanische Bass Alex Rosen oder auch der deutsche Tenor Veith Wagenführer, der nicht zuletzt mit Hugo Wolfs „Abschied“ begeisterte. Wobei, entscheidend ist das Duo, und seine südkoreanische Klavier-Partnerin setzte mit dramatisch-humorvollem Zugriff entscheidende Impulse. Und dann zog es mit der Südkoreanerin Irina Jae-Eun Park die nächste Sopranistin nach Italien – aber auch ins Finale?

Die 3. Runde, also das Finale, ist morgen, Samstag, von 11 Uhr an, in der Musikhochschule öffentlich: bei freiem Eintritt. Die Preisverleihung samt Preisträgerkonzert findet dann am Sonntag, 17 Uhr, statt. Alle Veranstaltungen werden per Livestream ins Internet übertragen: www.lied-wettbewerb.de jük