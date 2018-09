Mutmaßlicher Serien-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Gaggenau. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Mann in den vergangenen Monaten in 29 Garagen und Schuppen eingebrochen sein. Ein Zeuge, selbst Polizeibeamter, hatte den 30-Jährigen am Mittwoch bemerkt, als dieser gerade über eine zweieinhalb Meter hohe Mauer klettern wollte. Seine hinzugerufenen Kollegen nahmen den Verdächtigen kurz darauf fest. In dessen Wohnung fanden Beamte zahlreiches Diebesgut.