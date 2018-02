Mutmaßlicher Schleuser an französischer Grenze erwischt

Weil am Rhein. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatten etwa 25 Beamte am Vortag 130 Menschen und 80 Fahrzeuge im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, im Bereich Waldshut an der Grenze zur Schweiz und im Schwarzwald-Baar-Kreis kontrolliert. Dabei wurde ein 37 Jahre alter Serbe am Grenzübergang erwischt, wie er zwei kosovarische Staatsangehörige ohne gültige Dokumente nach Deutschland bringen wollte. Gegen den in Frankreich wohnhaften Mann wird nun wegen des Verdachts der Schleusung ermittelt. Für die Kosovaren wurde die Ausreise zurück nach Frankreich veranlasst. Bei der Aktion stellten die Beamten unter anderem fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie kleinere Verkehrs- und Zolldelikte fest.