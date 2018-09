Mürrische Männer mit nassen Füßen

Moskau. Am 3. März sei der Schneefall zu heftig gewesen, um überhaupt irgendwohin zu kommen, beklagt sich Petrow. Die Eisenbahn habe nicht gearbeitet, auch die Straßen seien gesperrt worden, schimpft Boschirow. Trotzdem fuhren die Zwei an diesem Tag mit der S-Bahn von London bis Salisbury, angeblich um sich dort die Kathedrale anzuschauen. „Aber die Stadt war ein einziger Brei“, ärgert sich Petrow. „Wir holten uns nasse Füße.“

Die S-Bahnreise der so wenig schneefesten Russen ist einer von vielen Widersprüchen, in die sich Alexander Petrow und Ruslan Boschirow verwickelt haben. Die Hauptverdächtigen im Fall Skripal waren vergangenen Donnerstag im Staatssender Russia Today (RT) aufgetreten, um zu widerlegen, dass sie als Agenten des Militärgeheimdienstes GRU am Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter beteiligt waren. Aber jetzt lacht ganz Russland über den verbalen Slapstick, der dabei herauskam.

Laut britischen Ermittlern erkundeten Boschirow und Petrow am 3. März in Salisbury die Nachbarschaft ihres Opfers Skripal und kehrten am 4. März zurück, um das Nervengift Nowitschok auf die Türklinke seines Hauses zu sprühen.

Im TV versicherten beide dagegen, der Schneematsch habe sie daran gehindert, die Kathedrale von Salisbury zu besuchen, deshalb seien sie am 4. März noch einmal hingefahren. Boschirow und Petrow präsentierten sich als „Mittelklasseunternehmer“ in Sachen Sportnahrung und Fitness. Sie seien eigentlich nur nach London gekommen, um „einen drauf zu machen“.

Die britische Recherche-Gruppe Bellingcat sowie die russischen Portale „The Insider“ und „Projekt“ veröffentlichten inzwischen Kopien russischer Akten für die 2009 und 2010 ausgestellten Reisepässe Boschirows und Petrows – abgestempelt mit dem Vermerk „keine Angaben gestattet“. Die Journalisten gehen davon aus, dass der Geheimdienst die Pässe bestellte. Sogar die linientreue Zeitung „Moskowski Komsomoljez“ verspottete die mutmaßlichen Agenten, die nach eigenen Angaben aus Sparsamkeit in Doppelzimmern abstiegen, als „Gefechtsschwule“. Das russische Internet diskutiert die britische Presseversion, der Kreml habe die beiden Agenten auf Betreiben des Inlandsgeheimdienstes FSB zum TV-Auftritt gezwungen, als Strafe für ihr Versagen und die Dreistigkeit ihrer Vorgesetzten.

Vor dem Mordanschlag in Salisbury besuchten Boschirow und Petrow auch sechsmal Genf. „The Telegraph“ schreibt unter Berufung auf eine Regierungsquelle, sie seien in der Stadt gewesen, während im dortigen UN-Büro über den Krieg in Syrien verhandelt wurde. Stefan Scholl