Mülltransporter umgekippt

Heidelberg. Der 57 Jahre alte Fahrer war mit dem Transporter - ein Lastwagen mit offenem Containeraufbau - auf einer Kreisstraße in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er am Montag in einer Linkskurve umstürzte.

Die Polizei konzentriert sich auf die Frage, ob der Mann womöglich zu schnell in die Kurve gefahren war, sagte ein Sprecher. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kreisstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.