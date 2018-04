Mülleimer angezündet

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag gegen 04.15 Uhr am Bahnhof in Reutlingen einen Mülleimer am Bahnsteig 1 sowie einen weiteren Mülleimer in der Bahnhofsunterführung angezündet. Die Bundespolizei in Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise werden unter Telefon 0711/870350 entgegengenommen.