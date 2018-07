Motorradfahrerin schwer verletzt

Sie war gegen 11.15 Uhr mit ihrer Honda in der Waldhäuserstraße Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen und in der Zufahrt zur Mörikestraße in einer stark abschüssigen Linkskurve aus ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte sie gegen einen am Straßenrand geparkten Audi A6. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Am Motorrad entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. Am Auto liegt der Sachschaden bei knapp 10000 Euro. Weil Betriebsstoffe am Motorrad austraten, rückte die Tübinger Feuerwehr zum Absichern und Abstreuen der Unfallstelle an.